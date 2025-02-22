Динамо – Карпати: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

У неділю, 23 лютого, київське "Динамо" прийме львівські "Карпати" в матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00. Для обох клубів це буде перший поєдинок весняної частини УПЛ.

"Динамо" (43 очки) вирушило на зимову паузу лідером УПЛ. "Біло-сині" на 5 балів випереджають "Олександрію" і на 10 пунктів – "Шахтар", який має матч у запасі. "Карпати" з 24 очками йдуть на шостому місці.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Карпати" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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