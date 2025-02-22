Динамо – Карпаты: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
В воскресенье, 23 февраля, киевское "Динамо" примет львовские "Карпаты" в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Встреча состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00. Для обоих клубов это будет первый поединок весенней части УПЛ.
"Динамо" (43 очка) отправилось на зимнюю паузу лидером УПЛ. "Бело-синие" на 5 баллов опережают "Александрию" и на 10 пунктов – "Шахтер", который имеет матч в запасе. "Карпаты" с 24 очками идут на шестом месте.
Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Карпаты" из Youtube-канала FootballHub.
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