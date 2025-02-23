В Одессе прогремел взрыв: что известно

Геннадий Труханов призвал находиться в безопасных местах.
В городе Одесса вечером 23 февраля был слышен взрыв.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
"Будьте в безопасных местах", — призвал городской голова.
Детали о взрыве и последствиях он не предоставил.
О скоростных целях в акватории Черного моря, двигающихся в направлении Одессы, предупредили Воздушные Силы Украины.
Впоследствии в 19:00 Труханов сообщил об отбое воздушной тревоги в Одессе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что армия РФ атаковала Украину в ночь на 23 февраля 267 дронами.
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