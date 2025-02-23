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В Одессе прогремел взрыв: что известно

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В Одессе прогремел взрыв: что известно

Воздушная тревога звучала в Одессе / Фото: ТСН.ua

Геннадий Труханов призвал находиться в безопасных местах.

В городе Одесса вечером 23 февраля был слышен взрыв.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Будьте в безопасных местах", — призвал городской голова.

Детали о взрыве и последствиях он не предоставил.

О скоростных целях в акватории Черного моря, двигающихся в направлении Одессы, предупредили Воздушные Силы Украины.

Впоследствии в 19:00 Труханов сообщил об отбое воздушной тревоги в Одессе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что армия РФ атаковала Украину в ночь на 23 февраля 267 дронами.

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