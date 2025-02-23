В Одесі прогримів вибух: що відомо

Геннадій Труханов закликав перебувати у безпечних місцях.
У місті Одеса ввечері 23 лютого було чутно вибух.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
"Будьте у безпечних місцях", — закликав міський голова.
Деталей щодо вибуху та наслідків він не надав.
Про швидкісні цілі в акваторії Чорного моря, що рухаються у напрямку Одеси, попередили Повітряні Сили України.
Згодом, о 19:00, Труханов повідомив про відбій повітряної тривоги в Одесі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що армія РФ атакувала Україну у ніч проти 23 лютого 267 дронами.
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