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В Одесі прогримів вибух: що відомо

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В Одесі прогримів вибух: що відомо

Повітряна тривога лунала в Одесі / Фото: ТСН.ua

Геннадій Труханов закликав перебувати у безпечних місцях.

У місті Одеса ввечері 23 лютого було чутно вибух.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Будьте у безпечних місцях", — закликав міський голова.

Деталей щодо вибуху та наслідків він не надав.

Про швидкісні цілі в акваторії Чорного моря, що рухаються у напрямку Одеси, попередили Повітряні Сили України.

Згодом, о 19:00, Труханов повідомив про відбій повітряної тривоги в Одесі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що армія РФ атакувала Україну у ніч проти 23 лютого 267 дронами.

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