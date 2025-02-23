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Експерт розповів, чому Росія використовує дрони для атак по Києву саме вночі

Експерт розповів, чому Росія використовує дрони для атак по Києву саме вночі

Речник КМВА пояснив, чому Росія запускає дрони вночі / Фото: Колаж ТСН.ua

Нічні атаки дронів Росії — це не лише стратегія порушення спокою серед цивільних, але й тактика ускладнення роботи сил ППО.

Росіяни використовують нічні атаки дронів для психологічного тиску на мирне населення та ускладнення роботи ППО.

Про це розповів речник КМВА Євген Ієвлєв у етері "Ми України".

"Дивіться, на столицю кожного дня зберігається ризик атаки, повітряна тривога включається майже кожного дня, і це вже сама по собі є тактика. Це сам по собі є психологічний тиск на цивільне населення, на киян. Тобто, зачасту вони запускають дрони вночі. По-перше, це впливає на психологічний стан, тому що вночі люди після робочого дня намагаються хоч трохи якось там відпочити, і немає умов на спокійного сну, тобто ви розумієте, в чому тут логіка психологічного тиску", - сказав він.

За його словами, хоча запуск дронів вночі ускладнює роботу ППО, сили оборони продовжують знаходити і знешкоджувати цілі

"І запуск цих дронів вночі, він також обумовлений тим, щоби силам ППО було важче знайти ці цілі і знешкодити їх Але попри це я вам скажу, що сили оборони проводять операції, знешкоджують супроводжують цілі І як результат, ви бачите падіння уламків, це вже каже про те, що наші сили ППО працюють результативно. І дрони не досягають своєї мети",  - резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що удари ворога — це постійне явище, і прив'язувати їх до конкретних дат, таких як 24 лютого чи інші, не варто.

У ніч проти 23 лютого російські окупанти завдали чергового удару "Шахедами" по Києву.

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