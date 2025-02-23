Експерт розповів, чому Росія використовує дрони для атак по Києву саме вночі

Нічні атаки дронів Росії — це не лише стратегія порушення спокою серед цивільних, але й тактика ускладнення роботи сил ППО.

Росіяни використовують нічні атаки дронів для психологічного тиску на мирне населення та ускладнення роботи ППО.

Про це розповів речник КМВА Євген Ієвлєв у етері "Ми України".

"Дивіться, на столицю кожного дня зберігається ризик атаки, повітряна тривога включається майже кожного дня, і це вже сама по собі є тактика. Це сам по собі є психологічний тиск на цивільне населення, на киян. Тобто, зачасту вони запускають дрони вночі. По-перше, це впливає на психологічний стан, тому що вночі люди після робочого дня намагаються хоч трохи якось там відпочити, і немає умов на спокійного сну, тобто ви розумієте, в чому тут логіка психологічного тиску", - сказав він.

За його словами, хоча запуск дронів вночі ускладнює роботу ППО, сили оборони продовжують знаходити і знешкоджувати цілі

"І запуск цих дронів вночі, він також обумовлений тим, щоби силам ППО було важче знайти ці цілі і знешкодити їх Але попри це я вам скажу, що сили оборони проводять операції, знешкоджують супроводжують цілі І як результат, ви бачите падіння уламків, це вже каже про те, що наші сили ППО працюють результативно. І дрони не досягають своєї мети", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що удари ворога — це постійне явище, і прив'язувати їх до конкретних дат, таких як 24 лютого чи інші, не варто.

У ніч проти 23 лютого російські окупанти завдали чергового удару "Шахедами" по Києву.

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