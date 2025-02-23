Скільки територій забрала Росія в України: аналіз CNN

Хоча Україна понесла великі втрати на сході, вона також здобула важливі перемоги в Харківській та Херсонській областях.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, Україна втратила приблизно 11% своїх територій. За три роки інтенсивних боїв і контрнаступів, на які вплинув потік західної допомоги, країна понесла серйозні втрати на сході, особливо у Донбасі та навколо Бахмута.

Про це пише CNN.

Згідно з аналізом , проведеним спільно з Інститутом вивчення війни, якщо врахувати території, втрачені ще з 2014 року, коли Росія анексувала Крим та окупувала частину Донбасу, то загальна площа втрачених територій складає близько 18%.

У 2014 році, після подій Майдану, Росія незаконно анексувала Крим і підтримала сепаратистів на сході України. Ці завоювання, що залишаються під контролем Росії, стали частиною великого конфлікту, який переріс у повномасштабне вторгнення в 2022 році.

Спочатку Кремль розраховував захопити всю Україну за кілька днів, однак завдяки відчайдушному опору українців і наданій західній допомозі, війна триває вже три роки.

Нагадаємо, на думку Романа Світана, перемога України у війні – це лише питання часу. Скільки його потрібно, щоб виставити окупантів, залежить від фінансування та постачання зброї від США.

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