Сколько территорий забрала Россия у Украины: анализ CNN

Хотя Украина понесла большие потери на востоке, она также одержала важные победы в Харьковской и Херсонской областях.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина потеряла примерно 11% своих территорий. За три года интенсивных боев и контрнаступлений, на которые повлиял поток западной помощи, страна понесла серьезные потери на востоке, особенно в Донбассе и Бахмуте.

Об этом пишет CNN.

Согласно анализу, проведенному совместно с Институтом изучения войны, если учесть территории, утраченные еще с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса, то общая площадь утраченных территорий составляет около 18%.

В 2014 году, после событий Майдана, Россия незаконно аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на востоке Украины. Эти завоевания, остающиеся под контролем России, стали частью большого конфликта, переросшего в полномасштабное вторжение в 2022 году.

Сначала Кремль рассчитывал захватить всю Украину за несколько дней, однако благодаря отчаянному сопротивлению украинцев и оказанной западной помощи война длится уже три года.

Напомним, по мнению Романа Свитана, победа Украины в войне – это только вопрос времени. Сколько его нужно, чтобы выставить окупантов, зависит от финансирования и поставки оружия от США.

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