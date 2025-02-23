Синоптикиня розповіла, яка погода очікується в Україні 24 лютого

В Україні у понеділок, 24 лютого, очікується переважно сонячна погода, без значних опадів, хоча на сході країни пройде невеликий сніг, який до вечора припиниться.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Морози ще триматимуться, тому зима продовжує впливати на погоду. Найхолодніше буде на півночі України, де вночі температура опуститься до -10-16 градусів, в інших областях очікується -9-12 градусів, а на заході та півдні – -3-9 градусів.

Протягом дня температура на заході країни підвищиться до +2+6 градусів, в більшості інших областей температура коливатиметься від -3 до +2 градусів тепла. Найхолодніша погода збережеться на сході, де вдень температура буде -3-7 градусів.

У Києві 24 лютого буде без опадів і сонячно, але досить холодно: вночі температура знизиться до -12-14 градусів, а вдень триматиметься на рівні -2 до 0 градусів. Це є першим знаком того, що потепління вже наближається.

Однак ще залишиться кілька холодних ночей. З 25-26 лютого морози поступово послабшуватимуться, температура почне підвищуватися, але на сході ще буде холодно до 1 березня. Потепління буде поступовим, без різких змін температури, і без надмірно теплих деньків до +15 градусів, як це інколи прогнозують у сенсаційних новинах. Хоча зими ще буде кілька холодних ночей, потім температура поступово підвищуватиметься.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні зима надолужує втрачене. Прийдешній тиждень став найзимовішим періодом за весь сезон.

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