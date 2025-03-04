Шмигаль розповів про ризики для України без допомоги США

Очільник уряду переконаний, що Україна знайде зі США варіанти, "як зробити так, щоб цей ризик не втілювався".

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, які ризики стоять перед державою у разі відсутності військової допомоги від США. Зокрема, це стосується ЗРК Patriot – єдиних систем, здатних боротися з російською балістикою.

Про це Шмигаль сказав під час пресконференції з нагоди п'ятої річниці роботи уряду.

Прем’єр зауважив, що на сьогодні Україна має всі наявні у світі системи протиповітряної оборони. Йдеться про з десяток ракетних систем.

"Крім цього, ми маємо інші системи протиповітряної оборони не лише ракетні, але також і інші обладнання, установки. Україна сьогодні створила унікальний інструмент – це мобільні вогневі групи, які обладнані всім необхідним, тепловізорами", – нагадав Шмигаль.

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Він повідомив, що на сьогодні усі партнери постачають Україні як системи ППО, так і ракети, боєприпаси до них.

"Ми маємо поставки і залишки відповідні на складах від різних партнерів. Звісно ж, внесок США є суттєвим. В першу чергу це стосується систем Patriot. Системи Patriot – поки що єдина система, яка спроможна боротися з російською балістикою. Тобто ризик, про який ви питали, він міститься в якраз площині або в секторі забезпечення Patriot", – зазначив очільник уряду.

Він уточнив, що йдеться і про ремонт, і про обслуговування, і про боєприпаси до Patriot для захисту України від ворожих балістичних ударів.

"В принципі, всі інші засоби, якими Росія тероризує Україну, ми можемо знищувати іншими засобами, які сьогодні наявні в Україні – і створеними Україною, і тими, які надають партнери. Але ризик такий присутній. Я впевнений, що ми знайдемо і зі Сполученими Штатами, і з нашими партнерами варіанти, як зробити так, щоб цей ризик не втілювався", – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський заявив, що Україна має запас міцності приблизно на пів року без системної підтримки від США.

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