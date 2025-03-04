У Зеленського прокоментували можливе припинення постачання зброї від США

В умовах невизначеності щодо подальшої військової підтримки України з боку США в Офісі президента заявили, що Київ готує комплексні кроки для адаптації до ситуації.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк наголосив, що українська сторона аналізує можливі наслідки та розглядає альтернативні варіанти отримання озброєння.

За його словами, ситуацію необхідно розглядати комплексно:

По-перше, слід оцінити, які саме програми можуть бути зупинені, адже деякі з них уже наближаються до завершення. Також варто враховувати юридичні процедури щодо допомоги, яка була затверджена Конгресом.

По-друге, важливо проаналізувати можливості закупівлі або отримання аналогічного озброєння від європейських партнерів, оскільки відповідні програми заміщення вже діють.

По-третє, Україна має досвід адаптації до тимчасового призупинення американської військової підтримки, тож готова працювати в умовах змін.

"Проводимо ретельний аудит того, що є, що можна виробити в межах партнерських співробітництв, що можна замістити. Щось шукаємо на комерційних ринках, обговорюємо з європейськими партнерами. Ну й усе ж таки не оминаємо увагою можливість перемовин із нашими американськими партнерами", – підсумував Подоляк

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 4 березня 2025 року наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Паузу оголошено після суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті.

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