Доллі Партон повідомила про смерть близької людини

Легендарна американська кантрі-співачка Доллі Партон повідомила сумну звістку.

Сьогодні, 4 березня, зірка в Instagram написала про втрату чоловіка. У заяві йдеться, що Карл Томас Дін помер 3 березня у Нешвіллі, коли йому було 82 роки. Подробиці та причини смерті коханого артистки не розголошуються. Карла поховають на приватній церемонії, куди будуть запрошені найближчі.

"Ми з Карлом провели багато чудових років разом. Не існує таких слів, щоб описати те кохання, яке ми розділяли понад 60 років. Дякую за ваші молитви та співчуття", - зазначила Партон.

Доллі Партон про смерть чоловіка / Фото: instagram.com/dollyparton

Подружжя було разом протягом 60 років. Їхнє особисте життя майже постійно було поза камерами. Дітей пара не мала. У Карла лишилося двоє сестер. Чоловік Доллі всіляко підтримував її та навіть надихнув на створення одного з хітів – пісні Jolene. За життя він займався бізнесом, пов'язаним з будівництвом.

Нагадаємо, нещодавно співачка Доллі Партон просто на своєму концерті підтримала Україну. Вона виголосила зворушливу промову після нещодавньої сварки президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті.

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