Долли Партон сообщила о смерти близкого человека

Легендарная американская кантри-певица Долли Партон сообщила печальное известие.

Сегодня, 4 марта, звезда в Instagram написала о потере мужа. В заявлении говорится, что Карл Томас Дин скончался 3 марта в Нэшвилле, когда ему было 82 года. Подробности и причины смерти возлюбленного артистки не разглашаются. Карла похоронят на приватной церемонии, куда будут приглашены ближайшие.

"Мы с Карлом провели много прекрасных лет вместе. Не существует таких слов, чтобы описать ту любовь, которую мы разделяли более 60 лет. Спасибо за ваши молитвы и соболезнования", — отметила Партон.

Долли Партон о смерти мужа / Фото: instagram.com/dollyparton

Супруги были вместе в течение 60 лет. Их личная жизнь почти постоянно была вне камер. Детей пара не имела. У Карла осталось две сестры. Муж Долли всячески поддерживал ее и даже вдохновил на создание одного из хитов – песни Jolene. При жизни он занимался бизнесом, связанным со строительством.

Напомним, недавно певица Долли Партон прямо на своем концерте поддержала Украину. Она произнесла трогательную речь после недавней ссоры президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете.

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