Март набирает обороты: прогноз погоды в Украине на 5 марта

Согласно прогнозам, начиная с пятницы, ветер будет стихать, а температура еще немного повысится. 8-9 марта Украина получит настоящую весеннюю погоду, которая порадует теплом и солнечными днями.

Погода в Украине продолжает меняться, постепенно приближая нас к настоящему весеннему теплу. 5 марта будет относительно комфортным днем, хотя некоторые регионы ощутят на себе силу ветра.

Метеорологиня Наталья Диденко поделилась прогнозом.

Температура воздуха

Ожидается постепенное потепление:

В большинстве областей температура достигнет +7…+13°C.

На западе будет еще теплее – +10…+16°C.

В восточных регионах – немного прохладнее: +5…+9°C.

Осадки

Дожди почти не прогнозируются, однако в некоторых областях северо-востока – Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой – возможны локальные осадки.

Сильный ветер – главная особенность дня

Один из ключевых факторов 5 марта – штормовой ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с, что может создавать дискомфорт. Будьте осторожны на улице, особенно у деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Прогноз для Киева

В столице день будет облачным с прояснениями, без осадков. Температура воздуха достигнет +10°C, однако порывы ветра могут быть достаточно сильными, поэтому не пренебрегайте мерами безопасности – избегайте парковки автомобилей под деревьями и большими конструкциями.

Что ждать дальше?

Согласно прогнозам, начиная с пятницы, ветер будет стихать, а температура еще немного повысится. 8-9 марта Украина получит настоящую весеннюю погоду, которая порадует теплом и солнечными днями.

Однако синоптики напоминают: март – месяц изменчивый, так что не исключены новые волны похолодания и осадки в виде дождя или даже мокрого снега.

Первую неделю весны не подведет! В ближайшие дни в Украине будет нарастать тепло и максимальная температура воздуха составит +17. Однако есть нюансы.