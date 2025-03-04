Березень набирає обертів: прогноз погоди в Україні на 5 березня

Згідно з прогнозами, починаючи з п’ятниці, вітер стихатиме, а температура ще трохи підвищиться. 8-9 березня Україна отримає справжню весняну погоду, яка потішить теплом та сонячними днями.
Погода в Україні продовжує змінюватися, поступово наближаючи нас до справжнього весняного тепла. 5 березня буде відносно комфортним днем, хоча деякі регіони відчують на собі силу вітру.
Метеорологиня Наталія Діденко поділилась прогнозом.
Температура повітря
Очікується поступове потепління:
- У більшості областей температура сягне +7…+13°C.
- На заході буде ще тепліше – +10…+16°C.
- У східних регіонах – трохи прохолодніше: +5…+9°C.
Опади
Дощів майже не прогнозують, проте у деяких областях північного сходу – Полтавській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій – можливі локальні опади.
Сильний вітер – головна особливість дня
Один із ключових факторів 5 березня – штормовий вітер. Його пориви сягатимуть 15-20 м/с, що може створювати дискомфорт. Будьте обережні на вулиці, особливо біля дерев, рекламних щитів і ліній електропередач.
Прогноз для Києва
У столиці день буде хмарним із проясненнями, без опадів. Температура повітря досягне +10°C, однак пориви вітру можуть бути досить сильними, тож не нехтуйте заходами безпеки – уникайте паркування авто під деревами та великими конструкціями.
Що чекати далі?
Згідно з прогнозами, починаючи з п’ятниці, вітер стихатиме, а температура ще трохи підвищиться. 8-9 березня Україна отримає справжню весняну погоду, яка потішить теплом та сонячними днями.
Проте синоптики нагадують: березень – місяць мінливий, тож не виключені нові хвилі похолодання та опади у вигляді дощу чи навіть мокрого снігу.
Перший тиждень весни не підведе! Упродовж найближчих днів в Україні наростатиме тепло і максимальна температура повітря становитиме +17. Однак, є нюанси.
Читайте також: