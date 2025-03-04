Березень набирає обертів: прогноз погоди в Україні на 5 березня

Згідно з прогнозами, починаючи з п’ятниці, вітер стихатиме, а температура ще трохи підвищиться. 8-9 березня Україна отримає справжню весняну погоду, яка потішить теплом та сонячними днями.

Погода в Україні продовжує змінюватися, поступово наближаючи нас до справжнього весняного тепла. 5 березня буде відносно комфортним днем, хоча деякі регіони відчують на собі силу вітру.

Метеорологиня Наталія Діденко поділилась прогнозом.

Температура повітря

Очікується поступове потепління:

У більшості областей температура сягне +7…+13°C.

На заході буде ще тепліше – +10…+16°C.

У східних регіонах – трохи прохолодніше: +5…+9°C.

Опади

Дощів майже не прогнозують, проте у деяких областях північного сходу – Полтавській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій – можливі локальні опади.

Сильний вітер – головна особливість дня

Один із ключових факторів 5 березня – штормовий вітер. Його пориви сягатимуть 15-20 м/с, що може створювати дискомфорт. Будьте обережні на вулиці, особливо біля дерев, рекламних щитів і ліній електропередач.

Прогноз для Києва

У столиці день буде хмарним із проясненнями, без опадів. Температура повітря досягне +10°C, однак пориви вітру можуть бути досить сильними, тож не нехтуйте заходами безпеки – уникайте паркування авто під деревами та великими конструкціями.

Що чекати далі?

Згідно з прогнозами, починаючи з п’ятниці, вітер стихатиме, а температура ще трохи підвищиться. 8-9 березня Україна отримає справжню весняну погоду, яка потішить теплом та сонячними днями.

Проте синоптики нагадують: березень – місяць мінливий, тож не виключені нові хвилі похолодання та опади у вигляді дощу чи навіть мокрого снігу.

Перший тиждень весни не підведе! Упродовж найближчих днів в Україні наростатиме тепло і максимальна температура повітря становитиме +17. Однак, є нюанси.