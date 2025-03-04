В Україні 4 березня запровадили відключення світла: що відомо

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У вівторок, 4 березня, в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу - бдуть діяти відключення світла.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
"Для збалансування енергосистеми сьогодні від 15:00 до 22:00 будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - поінформували в компанії.
В НЕК наголошують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.