В Україні 4 березня запровадили відключення світла: що відомо

У вівторок, 4 березня, в Україні будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу - бдуть діяти відключення світла.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Для збалансування енергосистеми сьогодні від 15:00 до 22:00 будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - поінформували в компанії.

В НЕК наголошують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.