Ворог вдарив по енергетиці Одеської області: подробиці

В понеділок, 3 березня, російські війська знову завдали удару по енергетичному обʼєкту ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомили ДТЕК та Одеська ОВА.

Станом на ранок 4 березня енергетики вже відновили живлення критичних обʼєктів та повернули світло до 7 тисяч родин. Всі котельні та інфраструктура працюють у штатному режимі, але в частині міста ще тривають аварійні відключення.

"Енергетики безперервно продовжують роботи з відновлення. Працюють пункти незламності", — йдеться в повідомленні ОВА.

Нагадаємо, у Сумах ворожий безпілотник вдарив по приміщенні дитячого медичного закладу.

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