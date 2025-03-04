Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками: скільки осіб постраждало

РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками 3 березня 2025 року.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах.

Постраждала критична інфраструктура, житлові будинки. За декількома адресами спалахнули пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували. Складність гасіння пожежі зумовлювала повторна повітряна тривога.

З місцевими мешканцями працювали психологи ДСНС.

За попередньою інформацією постраждали 4 особи.

У ліквідації наслідків взяли участь понад 80 рятувальників, залучено 17 одиниць пожежної техніки.

Нагадаємо, днями російська армія завдала удару балістичною ракетою по місту Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно, постраждало дві людини.

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