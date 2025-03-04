Верховна Рада України звернулася до Трампа: заява

Український народ більше за всіх у світі прагне миру.

Верховна Рада України, включаючи депутатські фракції та групи, 3 березня 2025 року звернулася до президента США Дональда Трампа, Конгресу США та американського народу.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.

"Внесок Сполучених Штатів Америки як стратегічного партнера України мав вирішальне значення серед міжнародних союзників у підтримці нашої країни в найважчі часи її історії" — йдеться у повідомленні.

"Від імені українського народу Верховна Рада України висловлює глибоку вдячність президенту Дональду Трампу, Конгресу США та американському народу за тверду та послідовну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також за надані Україні пакети безпекової допомоги, які сприяли стабілізації ситуації на передовій", — читаємо у повідомленні.

"Україна глибоко поважає прагнення великого американського народу щодо всебічного відновлення світового лідерства Сполучених Штатів. Водночас ми твердо переконані, що лідерство Сполучених Штатів на міжнародній арені нерозривно пов’язане із захистом ідеалів свободи та демократії, дотриманням міжнародних угод, надійністю у відносинах із союзниками та друзями. Ми переконані, що безпека та стабільний розвиток нашої країни забезпечується непохитною підтримкою Сполучених Штатів і відображає цінності, які стали основою історичного успіху Америки, надихаючи мільйони українців", — заявляють українські парламентарії.

"Наразі ця підтримка є як ніколи важливою для українського народу та Сил безпеки і оборони України, а також для забезпечення безпеки та стабільності на всьому європейському континенті. Український народ більше за всіх у світі прагне миру та вірить, що особиста роль президента Дональда Трампа та його миротворчі зусилля будуть вирішальними у швидкому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу. Верховна Рада України вітає ініціативи президента Дональда Трампа щодо початку переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру", — вважають у Верховній Раді України.

Вона наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, зокрема у розвідці критичних корисних копалин.

"Верховна Рада України підтверджує, що Україна має залишатися незалежною і суверенною державою, а Український народ — вільним і нескореним. Разом ми сильніші!", — резюмують у заяві.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за його слова про те, що до закінчення війни з Росією ще "дуже, дуже далеко".

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