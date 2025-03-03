Чи готова Україна до поступок територіями – що каже Зеленський після саміту у Лондоні

Зеленський певен, що якщо не буде твердих гарантій, Росія незабаром поспішить відновити бойові дії

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погодиться віддавати окуповані території Росії.

Про це він сказав у розмові з журналістами після Лондонського саміту.

Глава держави визнав, що до угоди про завершення війни "ще дуже й дуже далеко".

"Жодні реальні кроки в цьому напрямку не розпочато", – сказав Зеленський

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Зеленський відкинув припущення, що він міг би підписати мирну угоду про віддачу окупованих Росією територій, заявивши, що це буде "силове відокремлення наших земель" і "примус", що загрожує подальшими військовими діями в майбутньому.

"Я думаю, що ці країни… підтримують нас або, можливо, хочуть бути посередниками у цій війні, [що] вони розуміють, що якщо війна завершиться несправедливим шляхом, то буде питанням часу, коли люди спробують домогтися справедливості", — сказав він.

Зеленський запевнив, що Україна ніколи не визнає окуповані території офіційно територією Росії.

"Для нас це будуть тимчасові окупації. Наші території та наші цінності не продаються. Наші свободи не продаються. Ми платимо високу ціну за те, що Росія прийшла до нас війною ", – наголосив Зеленський.

Він запевнив, що "шансів, що Україна своєю волею щось віддасть, немає".

"Шансів, що ми юридично визнаємо (окупацією - Ред.) немає. Є закон. Всі розуміють, що Україна не визнає окуповані території російськими. Ми повинні базуватися на розумінні міжнародного права. Час прийде, і Україні повернеться українське. Ми не хочемо нічого, що нам не належить, але коли ти щось окупуєш або коли порушиш закон, тобі все повернеться. Отже, тут нема про що говорити", – заявив Зеленський.

Гарантії безпеки

Говорячи про гарантії безпеки для України , Зеленський наголосив на тому, що важливо, щоб вони були достатньо сильними, щоб бути переконливими для пересічних українців, які на власному досвіді бачать порушення попередніх домовленостей Росією.

"Потрібні гарантії безпеки для людей … [тому] вони повинні сказати, що ми віримо в це, щоб життя повернулося в країну, люди повернулися. Якщо вони не повертаються в країну, значить, вони не довіряють гарантіям безпеки", – каже глава держави.

Зняття санкцій

Що стосується ймовірного ослаблення санкцій, Зеленський визнав, що такі розмови дійсно лунають, але запевнив, що більшість країн вважають, що санкції поки потрібно зберегти.

"Сьогодні партнери домовилися продовжувати тиск (на Росію - Ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, радник Трампа Волтц прив’язав гарантії безпеки Україні до територіальних поступок.

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Вибачення ТРАМПУ, ПОСТУПКИ РОСІЇ і ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ! ІНТЕРВ`Ю ЗЕЛЕНСЬКОГО У ЛОНДОНІ

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