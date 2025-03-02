Радник Трампа прив’язав гарантії безпеки Україні до територіальних поступок

Гарантії безпеки для України мають стати частиною мирної угоди, за якою Україна поступиться РФ частиною окупованих територій.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц в ефірі CNN.

При цьому він вважає, що сьогодні передчасно говорити про гарантії безпеки, яких домагається Україна. За його словами, заради миру обом сторонам доведеться піти на поступки та компроміси.

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"Ця війна має закінчитися, і для цього потрібні територіальні поступки. Це вимагатиме від Росії поступок щодо гарантій безпеки. Ми не можемо отримати жодної конкретики від українців, але це, очевидно, буде певна територіальна поступка в обмін на гарантії безпеки в майбутньому, що обговорювалося на попередніх раундах [переговорів]", - сказав американський чиновник.

Майк Волц також зазначив, що гарантії мають бути постійними і очолити їх повинна Європа.

Радник Тампа також додав, що США більше не можуть "продовжувати надавати мільярди й мільярди без кінця" Україні.

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація Трампа більше не видаватиме "порожніх чеків на далеку війну без справжнього миру".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого під час зустрічі в Білому домі посперечався з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Трамп після суперечки із Зеленським зробив заяву, що, мовляв, український президент "не готовий до миру".

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