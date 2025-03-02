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Зеленський гелікоптером полетів на зустріч з королем Чарльзом

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Зеленський гелікоптером полетів на зустріч з королем Чарльзом

Зеленський має зустріьтися з королем Чарльзом ІІІ / Фото: Associated Press

Український президент вирушив до Норфолку.

Президент України Володимир Зеленський полетів на зустріч з королем Чарльзом ІІІ після участі у саміті щодо України, який відбувається у Лондоні. 

Про це пише Sky News.

Зеленський зустрінеться з королем та королевою Каміллою в маєтку Сандрінгем у графстві Норфолк, що у Східній Англії. 

Президент України Володимир Зеленський ввечері 2 березня вилетів із Лондона гелікоптером, щоб провести переговори з монархом.

Джерело додає, що 76-річний король Чарльз ІІІ має намір провести переговори з Зеленським на тлі "тривожної трансатлантичної дипломатичної напруги".

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

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