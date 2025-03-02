Зеленський гелікоптером полетів на зустріч з королем Чарльзом

Український президент вирушив до Норфолку.
Президент України Володимир Зеленський полетів на зустріч з королем Чарльзом ІІІ після участі у саміті щодо України, який відбувається у Лондоні.
Про це пише Sky News.
Зеленський зустрінеться з королем та королевою Каміллою в маєтку Сандрінгем у графстві Норфолк, що у Східній Англії.
Президент України Володимир Зеленський ввечері 2 березня вилетів із Лондона гелікоптером, щоб провести переговори з монархом.
Джерело додає, що 76-річний король Чарльз ІІІ має намір провести переговори з Зеленським на тлі "тривожної трансатлантичної дипломатичної напруги".
Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.
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