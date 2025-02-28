Трамп заявив, що "Зеленський не готовий до миру", українська делегація залишила Білий дім

Трамп після суперечки із Зеленським зробив заяву, що, мовляв, український президент "не готовий до миру".

Дональд Трамп після суперечки з українським президентом опублікував заяву на своїй сторінці у соціальній мережі, в якій повідомив, що Володимир Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру".

Про це він заявив у Truth Social.

Трамп каже, що обидва лідери провели "змістовну зустріч у Білому домі".

"Дивовижно, що виходить через емоції, і я визначив, що Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому бере участь Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в наших переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому шанованому Овальному кабінеті", — заявив він.

Публікація Трампа на Truth Social

За інформацією Reuters, Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім. Також скасовано спільну пресконференцію з Трампом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого під час зустрічі посперечався з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Український лідер пригадав, як Путін неодноразово порушував угоду з Україною та почав повномасштабну війну.

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