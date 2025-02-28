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Трамп заявив, що "Зеленський не готовий до миру", українська делегація залишила Білий дім

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Трамп заявив, що "Зеленський не готовий до миру", українська делегація залишила Білий дім

Зеленський і Трамп / Фото: Associated Press

Трамп після суперечки із Зеленським зробив заяву, що, мовляв, український президент "не готовий до миру".

Дональд Трамп після суперечки з українським президентом опублікував заяву на своїй сторінці у соціальній мережі, в якій повідомив, що Володимир Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру". 

Про це він заявив у Truth Social. 

Трамп каже, що обидва лідери провели "змістовну зустріч у Білому домі".

"Дивовижно, що виходить через емоції, і я визначив, що Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому бере участь Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в наших переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому шанованому Овальному кабінеті", — заявив він.

Публікація Трампа на Truth Social / ©
Публікація Трампа на Truth Social

За інформацією Reuters, Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім. Також скасовано спільну пресконференцію з Трампом. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого під час зустрічі посперечався з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Український лідер пригадав, як Путін неодноразово порушував угоду з Україною та почав повномасштабну війну. 

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