Зеленський під час зустрічі посперечався із Трампом та Венсом

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі посперечався із американським лідером Дональдом Трампом та його віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Інцидент стався у прямому етері.

Віцепрезидент Венс під час зустрічі із Зеленським заявив, що "раніше був президент, який говорив проти Путіна, а той потім вторгся до України та зруйнував її велику частину".

"Може дипломатія має заговорити?", - заявив Венс.

Президент Зеленський зауважив, що Путін справді окупував велику частину України і все це почалось ще 2014 року.

"Я кажу не просто за президента Байдена. Був президент Обама, Трамп, Байден. Тепер знову президент Трамп. Але він 2014 року його (Путіна - ред.) ніхто не зупиняв. Він окуповував та вбивав людей. Він 2014 року до 2022 тривала ця війна. Людей вбивали на лінії зіткнення. Ми мали з ним розмову, багато розмов. Багатосторонніх. Ми підписували, я навіть підписав, як новий президент, 2019 року угоду. І Макрон та Меркель підтвердили. Мене всі запевняли, що він далі не піде. Підписали газовий контракт, він зламав нашу угоду, не обмінювався полоненими. Яка тут дипломатія, що ви маєте на увазі", - заявив Зеленський.

"Я кажу за дипломатію, що не дала зупинити руйнацію вашої країни. З усією повагою, ми маємо тут американських медійників. Тепер ви маєте брак людей, чоловіків", - відповів Зеленському Венс.

"Ви ще не побували в Україні. Приїздіть і побачите, чи маємо", - сказав Зеленський.

Венс заявив, що "він знає, що діється з українським народом" та звернув увагу на "проблему із набором людей до війська". На це Зеленський зауважив, що хоча США далеко він РФ, проте може це відчути.

За свого віцепрезидента заступився Дональд Трамп, який заявив: "Не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємось розв'язати вашу проблему. Ви не маєте нам права диктувати".

Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що мовляв, "він не виявляє неповагу до США. Це не дуже добре з вашого боку".

Згодом Венс втрутився у розмову та заявив Зеленському, що "він не може їм вказувати, що робити".

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