ППО багато не буває: Ігнат розповів, чи має Україна запас протиракетних боєприпасів

Україна не може робити запаси ракет для ППО, адже вони щодня витрачаються для збиття ворожих цілей

Україна постійно наголошує на важливості посилення протиповітряної оборони і працює в цьому напрямку зі своїми партнерами. Але потреба у поповненні запасів ракет для ППО залишається актуальною.

Про це розповів керівник управління комунікацій Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Ігната, поточна ситуація дуже напружена, ворог протягом однієї ночі може застосувати по 200 авіаційних засобів різних типів, і такі атаки українські захисники відбивають майже щодня. Але попри те, що по "Шахедах" працюють і гелікоптери, і мобільні вогневі групи, час від часу доводиться витрачати й ракети, адже інтенсивність та частота атак є дуже високою.

"Намагаємось витрачати більше дешевших, доступних засобів, щоб зберегти більшу кількість зенітних керованих ракет, які потрібні нам для стримання російської авіації і щоб ними збивати крилаті ракети. Великі обсяги обстрілів зменшують наші запаси", – пояснив він.

Ігнат додав, що партнерів постійно інформують про витрачені протиракетні засоби, щоб відповідно поповнювати боєзапас. Але Україна не може просто забрати боєприпаси у своїх партнерів і тримати на своїх складах.

"Україна отримує ці ракети поступово, але зрозуміло, що цього мало. І ракет треба більше, і систем. Тема ППО не сходить із порядку денного", – підкреслив він.

Тому, резюмував Юрій Ігнат, засобів ППО багато не буває.

Нагадаємо, Росія змінила тактику терористичних атак ударними безпілотниками — тепер вони частіше летять на висоті, недосяжній для українських мобільних груп ППО. Протидіяти “Шахедам” доводиться іншою зброєю — FPV-дронами.

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