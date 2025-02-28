Виробник ракет ППО NASAMS створює компанію в Україні

Йдеться про масове виробництво ракет NASAMS, тобто про сотні.
Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує виробляти в Україні ракети для систем ПВО NASAMS.
Про це президент компанії Ейрік Лі повідомив Euractiv.
"Зараз ми створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з промисловцями України про створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні на основі українських технологій", – розповів він.
Як зазначив Лі, йдеться про "масове виробництво ракет, тобто про сотні". За його словами, компанія розглядає можливість створення спільних підприємств "протягом кількох місяців".
Президент Kongsberg Defence & Aerospace також додав, що в довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться, Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем протиповітряної оборони.
"Ми в Kongsberg хочемо використовувати сильні сторони української промисловості. Зараз в Україні відбувається багато інновацій, і ми будемо частиною цього процесу. Для нас важливо бути там", – наголосив він.
Нагадаємо, останнім часом у російських "Шахедів" змінився звук, і вони здаються гучнішими. Це не пов’язано з модифікацією ворожої зброї. Звук ворожих дронів відчувається гучнішим, бо вони стали нижче літати.
Читайте також: