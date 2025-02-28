Цуценя проковтнуло 24 шкарпетки та ще 43 речі – фото

У США цуценя проковтнуло 24 шкарпетки та інші предмети одягу, зокрема цілий комбінезон, що стало причиною проведення операції з порятунку життя в Каліфорнії. Це сталося після того, як у Пенсильванії собака зжер 4000 доларів.

Луна, 7-місячна собака породи бернський зенненхунд, 16 лютого відчула здуття живота після того, як проковтнула чимало речей із шафи свого господаря разом з устілкою для взуття, носовичком і двома гумками для волосся, повідомив Центр невідкладної допомоги тваринам Corona Animal Emergency Center в своєму дописі в Instagram.

Коли собаку почало нудити, господарі поквапилися відвезти її до ветеринарної лікарні, де їй очистили шлунок і видалили одяг, що спричинив кишкову непрохідність.

"Коли її власники помітили, що у неї почалася блювота і твердий, роздутий живіт, вони привезли її до нас", - написали в центрі. "Всупереч усьому, Луна вижила і зараз знову виляє хвостиком! У неї серйозна одержимість шкарпетками".

Собака з'їла 24 шкарпетки / Фото: instagram.com/coronaanimaler

Ветеринарний центр опублікував фото шкарпеток, витягнутих з кишківника цуценяти, а також рентгенівські знімки.

Собака з'їла 24 шкарпетки / Фото: instagram.com/coronaanimaler

На іншій світлині видно, як Луна з "конусом сорому" позує на дивані після операції.

Собака з'їла 24 шкарпетки / Фото: instagram.com/coronaanimaler

У центрі наголосили, що власники домашніх тварин, які "помітили блювоту, млявість або твердий живіт", повинні діяти швидко і зв'язатися з ветеринаром.

Нагадаємо, кінологиня розповіла, чи вміють собаки ображатися. Іноді здається, що вони поводяться, як люди: радіють, сумують, а в деяких випадках навіть ніби ображаються.

Читайте також: