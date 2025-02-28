Щенок проглотил 24 носка и еще 43 вещи – фото

В США щенок проглотил 24 носка и другие предметы одежды, в том числе целый комбинезон, что стало причиной проведения операции по спасению жизни в Калифорнии. Это произошло после того, как в Пенсильвании собака сожрала 4000 долларов.

Луна, 7-месячная собака породы бернский зенненхунд, 16 февраля почувствовала вздутие живота после того, как проглотила немало вещей из шкафа своего хозяина вместе с стелькой для обуви, носовым платком и двумя резинками для волос, сообщил Центр неотложной помощи животным Corona Animal Emergency Center в своем сообщении в Instagram.

Когда собаку начало тошнить, хозяева поспешили отвезти ее в ветеринарную больницу, где ей очистили желудок и удалили одежду, повлекшую кишечную непроходимость.

"Когда ее владельцы заметили, что у нее началась рвота и жесткий, раздутый живот, они привезли ее к нам", — написали в центре. "Вопреки всему, Луна выжила и сейчас снова виляет хвостиком! У нее серьезная одержимость носками".

Собака съела 24 носка / Фото: instagram.com/coronaanimaler

Ветеринарный центр опубликовал фото носков, извлеченных из кишечника щенка, а также рентгеновские снимки.

Собака съела 24 носка / Фото: instagram.com/coronaanimaler

На другой фотографии видно, как Луна с "конусом стыда" позирует на диване после операции.

Собака съела 24 носка / Фото: instagram.com/coronaanimaler

В центре подчеркнули, что владельцы домашних животных, "заметившие рвоту, вялость или твердый живот", должны действовать быстро и связаться с ветеринаром.

Напомним, кинолог рассказала, умеют ли собаки обижаться. Иногда кажется, что они ведут себя как люди: радуются, унывают, а в некоторых случаях даже будто обижаются.

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