Футбольный матч отменили из-за того, что судью укусили за яичко: кто это сделал

В Германии футбольный матч между ФК "Такси Дуйсбург II" и "Рот-Вайсс Мюльхайм" мог быть обычным событием районной лиги, если бы не один маленький, но очень влиятельный участник. В Дуйсбурге матч отменили после того, как ребенок укусил арбитра за яичко, оставив команду без судейства, а саму игру – без финального свистка.

Об этом пишет Rheinische Post.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля, на поле в Дуйсбурге-Нойдорфе во время подготовки к матчу. Арбитр как раз проводил паспортный контроль игроков, когда к нему начал подходить маленький ребенок. Сначала это выглядело совершенно невинно – малыш просто играл рядом. Но то, что произошло дальше, шокировало всех. Согласно отчету арбитра, ребенок внезапно подбежал и "совершенно неожиданно укусил его за левое яичко". Оказалось, что юный "нападающий" – это сын одного из игроков ФК "Такси".

Арбитр выбывает из игры

После этого неожиданного фола арбитр не смог продолжить судейство. Матч пришлось отменить, а игроки остались ошеломлены. На момент публикации новостей о состоянии арбитра было немного. Неизвестно, обращался ли он за медицинской помощью, но очевидно, эмоциональная травма была не меньше физической.

Напомним, медики и копы приехали на вызов и хохотали, когда обнаружили, кого надо спасать. Скорую помощь и полицию вызвала озадаченная женщина.

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