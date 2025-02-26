Мерц посетит Францию, где проведет переговоры с Макроном

Визит Мерца во Францию станет первой заграничной поездкой после победы его партии на выборах.

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц в ближайшее время намерен посетить Францию, где проведет переговоры с президентом Еммануелем Макроном.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Визит Мерца во Францию станет первой заграничной поездкой после победы его партии на выборах.

Собеседники издания сообщили, что встреча Мерца и Макрона будет посвящена политической ситуации в Германии после выборов и текущим коалиционным переговорам, а также трансатлантическим отношениям как продолжение разговора Макрона с Трампом.

Ранее президент Франции провел брифинг с европейскими лидерами и проинформировал их о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались торговые отношения между США и ЕС, будущее блока НАТО и вопросы безопасности Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц заявил, что будущее НАТО под угрозой, поэтому Европе нужна собственная оборона.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский поздравил Мерца с победой на выборах в Бундестаг.

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