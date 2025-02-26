Мерц відвідає Францію, де проведе переговори з Макроном

Візит Мерца до Франції стане першою закордонною поїздкою після перемоги його партії на виборах.

Кандидат у канцлери Німеччині Фрідріх Мерц найближчим часом має намір відвідати Францію, де проведе переговори з президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє Politico, з посиланням на власні джерела.

Візит Мерца до Франції стане першою закордонною поїздкою після перемоги його партії на виборах.

Співрозмовники журналістів повідомили, що зустріч Мерца та Макрона буде присвячена політичній ситуації в Німеччині після виборів і поточним коаліційним переговорам, а також трансатлантичним відносинам як продовження розмови Макрона з Трампом.

Раніше президент Франції провів брифінг з європейськими лідерами та поінформував їх про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорювались торгівельні відносини між США та ЄС, майбутнє блока НАТО та безпекові питання Східної Європи.

Раніше повідомлялося, що Фрідріх Мерц заявив, що майбутнє НАТО під загрозою, тому Європі потрібна власна оборона.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу.

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