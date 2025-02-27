Астрологічний прогноз на 27 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати роботу над новими проєктами – успішними вони не будуть.

Символ дня: гідра.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: змійовик, чорні перли, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення психічних недуг. Людям, у яких вони є в анамнезі, необхідно згадати про прописані лікарем ліки.

Харчування дня: у харчуванні сьогодні – втім, як і завжди – необхідно дотримуватися помірності, від м'ясних продуктів та алкогольних напоїв краще відмовитися.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи: можна сіяти насіння на розсаду.

Магія та містика дня: ворожити цього дня не варто – правди карти однаково не скажуть.

Сни дня: сни нинішньої ночі корисної інформації не містять, тому не варто приймати їх близько до серця.

Табу дня: небажано будувати плани на майбутнє – можна припуститися серйозної помилки.

Цитата дня: «У житті є лише одне щастя – кохати і бути коханим» (Жорж Санд).

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