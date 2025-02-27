Астрологический прогноз на 27 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит приступать к работе над новыми проектами – успешными они не будут.

Символ дня: Гидра.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: змеевик, черный жемчуг, перламутр.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.

Болезни дня: велика вероятность обострения психических недугов: людям, у которых они есть в анамнезе, необходимо вспомнить о прописанных врачом лекарствах.

Питание дня: в питании сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо соблюдать умеренность, от мясных продуктов и алкогольных напитков лучше отказаться.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.

Магия и мистика дня: гадать в этот день не стоит – правды карты все равно не скажут.

Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не содержат, так что не стоит принимать их близко к сердцу.

Табу дня: нежелательно строить планы на будущее – можно допустить серьезную ошибку.

Цитата дня: "В жизни есть только одно счастье – любить и быть любимым" (Жорж Санд).

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