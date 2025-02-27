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Астрологический прогноз на 27 февраля

Астрологический прогноз на 27 февраля

Черный жемчуг - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит приступать к работе над новыми проектами – успешными они не будут. 

Символ дня: Гидра. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: змеевик, черный жемчуг, перламутр.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус. 

Болезни дня: велика вероятность обострения психических недугов: людям, у которых они есть в анамнезе, необходимо вспомнить о прописанных врачом лекарствах. 

Питание дня: в питании сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо соблюдать умеренность, от мясных продуктов и алкогольных напитков лучше отказаться. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду. 

Магия и мистика дня: гадать в этот день не стоит – правды карты все равно не скажут. 

Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не содержат, так что не стоит принимать их близко к сердцу. 

Табу дня: нежелательно строить планы на будущее – можно допустить серьезную ошибку. 

Цитата дня: "В жизни есть только одно счастье – любить и быть любимым" (Жорж Санд). 

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