Астрологический прогноз на 27 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит приступать к работе над новыми проектами – успешными они не будут.
Символ дня: Гидра.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: змеевик, черный жемчуг, перламутр.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.
Болезни дня: велика вероятность обострения психических недугов: людям, у которых они есть в анамнезе, необходимо вспомнить о прописанных врачом лекарствах.
Питание дня: в питании сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо соблюдать умеренность, от мясных продуктов и алкогольных напитков лучше отказаться.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.
Магия и мистика дня: гадать в этот день не стоит – правды карты все равно не скажут.
Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не содержат, так что не стоит принимать их близко к сердцу.
Табу дня: нежелательно строить планы на будущее – можно допустить серьезную ошибку.
Цитата дня: "В жизни есть только одно счастье – любить и быть любимым" (Жорж Санд).
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