Експосол США: Європа має розмістити в Україні військовий контингент, а не миротворців

Дипломат зазначив, що залучення миротворців нічого не дасть Україні.

Європі слід розмістити на території України свій військовий контингент, який буде мати можливість захищатись та стріляти у росіян, якщо вони порушуватимуть режим припинення вогню.

Таку думку висловив посол США в Україні у 2006-2009 роках Вільям Тейлор, передає Укрінформ.

“Я вважаю важливим, щоб ми не говорили про миротворців. Блакитні каски, легко- або ж беззбройні — про це не йдеться. Ми говоримо про сили, здатні стримати росіян, якщо вони порушать припинення вогню і знову підуть уперед. Ось, що нам треба. Важливо, щоб європейці це осягнули і використали правильні сили”, - зазначив Тейлор.

Дипломат зазначив, що залучення миротворців не потрібно Україні та США — натомість потрібно розмістити сили, які зможуть вести повноцінні бойові дії і які підтримуються політичною волею своїх країн.

“Питання полягатиме в тому, якими будуть правила взаємодії. Їм має бути дозволено стріляти у відповідь, якщо росіяни перейдуть лінію (зіткнення - ред.). Не треба цього приховувати. Потрібні серйозні бойові сили, яким має бути дозволено захищати себе й Україну”, - додав Тейлор.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Румунії висловив позицію щодо можливої відправлення своєї армії до України.

Ми раніше інформували, що європейські країни готові направити війська для забезпечення перемир’я в Україні.

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