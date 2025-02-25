Мерц: майбутнє НАТО під загрозою, Європі потрібна власна оборона

Мерц також висловив сумніви щодо майбутнього НАТО та перспектив його збереження у нинішньому форматі.

Фрідріх Мерц, лідер правоцентристського альянсу ХДС/ХСС і потенційний майбутній канцлер Німеччини, заявив, що прагне до безпекової "незалежності" Європи від США та висловив занепокоєння щодо майбутнього НАТО. За його словами, американці дедалі менше цікавляться долею Європи, що змушує Німеччину переглянути свою оборонну політику.

Про це пише Радіо Свобода.

"Для мене абсолютним пріоритетом буде якомога швидше зміцнити Європу, щоб крок за кроком ми дійсно могли досягти незалежності від США в питаннях оборони", – наголосив Мерц, виступаючи 23 лютого після перемоги своєї партії на парламентських виборах у Німеччині.

Політик зазначив, що не має жодних ілюзій щодо подальших дій Вашингтона.

"Після заяв Дональда Трампа за останній тиждень стає зрозуміло, що американці здебільшого байдужі до долі Європи", – сказав він під час традиційної післявиборчої телевізійної дискусії з лідерами інших партій.

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Мерц також висловив сумніви щодо майбутнього НАТО та перспектив його збереження у нинішньому форматі.

"Мені дуже цікаво подивитися, як ми прямуємо до саміту НАТО наприкінці червня – чи будемо ми все ще говорити про НАТО в його нинішньому вигляді, чи нам доведеться набагато швидше створити незалежну європейську оборонну спроможність", – заявив він.

Згідно з офіційними результатами виборів, що відбулися 23 лютого, блок ХДС/ХСС лідирує, набравши 28,5% голосів. Однак цієї підтримки недостатньо для формування самостійного уряду.

Попри це, високий результат альянсу ХДС/ХСС може дозволити основним партіям утримати крайній правий “Альтернативу для Німеччини” (AfD) поза урядовою коаліцією.

Нагадаємо, що блок Християнсько-демократичних та Християнсько-соціальних союзів (ХДС/ХСС) здобув перемогу на виборах до Бундестагу у Німеччині з результатом 28,5% голосів.