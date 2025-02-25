Мерц: будущее НАТО под угрозой, Европе нужна собственная оборона

Мерц также выразил сомнения в будущем НАТО и перспективах его сохранения в нынешнем формате.

Фридрих Мерц, лидер правоцентристского альянса ХДС/ХСС и потенциальный будущий канцлер Германии, заявил, что стремится к "независимости" Европы от США и выразил обеспокоенность будущим НАТО. По его словам, американцы все меньше интересуются судьбой Европы, что вынуждает Германию пересмотреть свою оборонную политику.

Об этом пишет Радио Свобода.

"Для меня абсолютным приоритетом будет как можно быстрее укрепить Европу, чтобы шаг за шагом мы действительно могли добиться независимости от США в вопросах обороны", – подчеркнул Мерц, выступая 23 февраля после победы своей партии на парламентских выборах в Германии.

Политик отметил, что не питает никаких иллюзий относительно дальнейших действий Вашингтона.

"После заявлений Дональда Трампа за последнюю неделю становится понятно, что американцы в большинстве своем безразличны к судьбе Европы", – сказал он во время традиционной послевыборной телевизионной дискуссии с лидерами других партий.

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Мерц также выразил сомнения в будущем НАТО и перспективах его сохранения в нынешнем формате.

"Мне очень интересно посмотреть, как мы направляемся к саммиту НАТО в конце июня — будем ли мы все еще говорить о НАТО в его нынешнем виде, или нам придется гораздо быстрее создать независимую европейскую оборонную способность", — заявил он.

Согласно официальным результатам выборов, состоявшихся 23 февраля, блок ХДС/ХСС лидирует, набрав 28,5% голосов. Однако этой поддержки недостаточно для формирования самостоятельного правительства.

Несмотря на это, высокий результат альянса ХДС/ХСС может позволить основным партиям удержать крайнюю правую "Альтернативу для Германии" (AfD) вне правительственной коалиции.

Напомним, что блок Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в Бундестаг в Германии с результатом 28,5% голосов.