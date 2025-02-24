Зеленский поздравил Мерца с победой на выборах в Бундестаг

Зеленский заявил, что эта победа важна для Европы.
Президент Украины Зеленский поздравил Фридриха Мерца с победой партии "Христианско-демократический союз" на выборах в Бундестаг в Германии.
Об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети Х.
Президент отметил, что "четкий голос избирателей" показывает, как это "важно для Европы".
"Рассчитываем на продолжение нашей совместной с Германией работы ради защиты жизней и приближения реального мира в Украине, а также на укрепление Европы", — написал Зеленский.
Кроме того, президент Украины отметил, что "Европе нужно уметь защищать себя, развивать свои индустрии и достигать необходимых результатов".
Ранее сообщалось, что победу консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг и соответственно поражение социал-демократов Олафа Шольца президент США Дональд Трамп назвал "великим днем для Германии".
Мы ранее информировали, что победитель выборов в Германии Фридрих Мерц критикует США из-за отношения к Украине.
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