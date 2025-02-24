Враг атакует Украину ударными БпЛА: куда летят враждебные цели

Украину в ночь на 24 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

Сообщается, что подавляющее большинство вражеских БПЛА пролетают сейчас над Полтавщиной в юго-западном и южном направлениях.

Кроме того, дроны зафиксированы в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что стали известны последствия вражеской атаки на Одесщину.

Мы ранее информировали, что российские дроны ночью атаковали Киевщину, в КОВА рассказали о последствиях.

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