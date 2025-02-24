Враг атакует Украину ударными БпЛА: куда летят враждебные цели

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 24 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
Сообщается, что подавляющее большинство вражеских БПЛА пролетают сейчас над Полтавщиной в юго-западном и южном направлениях.
Кроме того, дроны зафиксированы в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Харьковской областях.
Ранее сообщалось, что стали известны последствия вражеской атаки на Одесщину.
Мы ранее информировали, что российские дроны ночью атаковали Киевщину, в КОВА рассказали о последствиях.
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