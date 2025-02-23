Запорожье под ударом: детали последствий обстрела

В ночь на 23 февраля российская армия совершила атаку беспилотниками по Запорожью. В результате удара пострадала 53-летняя женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

На месте попаданий возник масштабный пожар. Огонь охватил двухэтажный жилой дом и автомобиль, уничтожив 80 кв. м площади. Взрывная волна и обломки повредили соседние дома.

На месте работают экстренные службы, в том числе ГСЧС, которые привлекли 23 спасателя и 5 единиц техники для ликвидации последствий атаки.

Последствия атаки РФ на Запорожье

РФ атаковала Запорожье, продолжается ликвидация последствий

Напомним, российские кафиры также нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. В результате атаки есть погибший и травмированные.

Читайте также: