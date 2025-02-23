РФ наступает на Курщине – детали от ISW

По данным аналитиков ISW, российские войска недавно продвинулись на Курщине.

Российские войска продвинулись в Курской области и продолжали наступление вдоль международной границы и на северо-востоке Сумской области.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Также, по данным ISW, россияне продвигаются северо-западнее Суджи в районе Никольского, Свердликово и Лебедевки; и юго-восточнее Суджи возле Черкасской Конопельки и Уланок.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Черкасской Конопельки и к северу от Фанасеевки (юго-восточнее Суджи).

Российские Z-военкоры утверждали, что россияне захватили Черкасскую Конопельку и половину Лебедевки в Курской области и наступают у Журавки в Сумской области (к северо-востоку от города Сумы). Однако эти данные не подтверждены.

Фото: understandingwar.org

Ранее в ВСУ рассказали о ликвидации подразделений КНДР на Курщине.

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