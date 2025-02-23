РФ наступає на Курщині – деталі від ISW

За даними аналітиків ISW, російські війська нещодавно просунулися на Курщині.

Російські війська просунулися в Курській області і продовжували наступ уздовж міжнародного кордону та на північний схід Сумської області.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Також, за даними ISW, росіяни просуваютьсяна північний захід від Суджі в районі Нікольського, Свердліково і Лебедевки; і на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки та Уланок.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Черкаської Конопельки та на північ від Фанасеївки (на південний схід від Суджі).

Російські Z-воєнкори стверджували, що росіяни захопили Черкаську Конопельку та половину Лебедівки в Курській області та наступають біля Журавки в Сумській області (на північний схід від міста Суми). Однак, ці дані є непідтвердженими.

Фото: understandingwar.org

Раніше у ЗСУ розповіли про ліквідацію підрозділів КНДР на Курщині.

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