Чому важко демотивувати військових з КНДР – пояснення експерта

Після катастрофічних втрат росіяни змушені були відвести ці підрозділи для проведення додаткового навчання, адже їм потрібні результати на полі бою.

Північнокорейські військові, які воюють на боці Росії, пройшли додатковий вишкіл і стали ще більш небезпечними для Сил оборони України. Військовий експерт Сергій Грабський пояснив, що їхня одиночна підготовка досить висока, хоча на перших етапах боїв вони зазнали значних втрат через застарілі тактичні прийоми.

Про це він розповів в ефірі телемарафона.

За його словами, після катастрофічних втрат росіяни змушені були відвести ці підрозділи для проведення додаткового навчання, адже їм потрібні результати на полі бою. Зараз військові КНДР вже використовують сучасні безпілотні системи та іншу техніку, створюючи нові виклики для українських захисників.

Грабський наголошує, що демотивувати північнокорейських солдатів майже неможливо. В їхніх підрозділах присутні представники силових структур КНДР, які ретельно контролюють кожен крок військових навіть у перервах між атаками.

"Фактично їхні родини є заручниками режиму, і саме це пояснює відчайдушність, з якою вони йдуть у бій", – зазначив експерт. Він додав, що страх за життя близьких змушує солдат КНДР воювати до останнього, адже потрапляння в полон чи перехід на бік України означатиме фізичне знищення їхніх сімей.

Крім того, військові КНДР проходять потужну пропагандистську обробку, через яку вони переконані, що воюють не з українцями, а з південнокорейськими військовими. На думку Грабського, саме ця пропаганда, разом із контролем і страхом, робить їх одними з найвмотивованіших підрозділів серед союзників РФ.

Нагадаємо, на фронті також спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії. Участь армії КНДР у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.