Почему трудно демотивировать военных из КНДР – объяснение эксперта

После катастрофических потерь россияне вынуждены были отвести эти подразделения для проведения дополнительной учебы, ведь им нужны результаты на поле боя.

Северокорейские военные, воюющие на стороне России, прошли дополнительную обучение и стали еще опаснее для Сил обороны Украины. Военный эксперт Сергей Грабский пояснил, что их одиночная подготовка достаточно высока, хотя на первых этапах боев они понесли значительные потери из-за устаревших тактических приемов.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, после катастрофических потерь россияне вынуждены были отвести эти подразделения для проведения дополнительной учебы, ведь им нужны результаты на поле боя. В настоящее время военные КНДР уже используют современные беспилотные системы и другую технику, создавая новые вызовы для украинских защитников.

Грабский отмечает, что демотивировать северокорейских солдат почти невозможно. В их подразделениях присутствуют представители силовых структур КНДР, которые тщательно контролируют каждый шаг военных даже в перерывах между атаками.

"Фактически их семьи являются заложниками режима, и именно это объясняет бесшабашность, с которой они идут в бой", – отметил эксперт. Он добавил, что страх при жизни близких заставляет солдат КНДР воевать до последнего, ведь попадание в плен или переход на сторону Украины будет означать физическое уничтожение их семей.

Кроме того, военные КНДР проходят мощную пропагандистскую обработку, по которой они убеждены, что воюют не с украинцами, а с южнокорейскими военными. По мнению Грабского, именно эта пропаганда вместе с контролем и страхом делает их одними из самых мотивированных подразделений среди союзников РФ.

Напомним, на фронте также наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии. Участие армии КНДР в войне против Украины будет иметь длительные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.