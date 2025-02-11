Кім Чен Ин відправив до РФ далекобійну артилерію: Сеул заявляє, що далі буде ще

Південна Корея наголошує, що на цьому північнокорейська допомога Москві не закінчиться.

Північна Корея відправила до РФ близько 200 одиниць далекобійної артилерії. Що більше, ймовірно, Пхеньян направить ще більше військ і зброї на підтримку війни Кремля проти України.

Про це повідомляє Yonhap News з посиланням на Міністерство оборони Південної Кореї.

"Північна Корея надала близько 11 тис. військовослужбовців, ракети, 200 одиниць далекобійної артилерії та значну кількість боєприпасів. Є ймовірність, що КНДР надалі постачатиме додаткові війська, зброю та боєприпаси", - заявило міністерство.

За даними Сеула, очікується, що Пхеньян подвоїть зусилля з розроблення зброї цього року, який стане останнім роком п'ятирічного плану з розроблення сучасної зброї, такої як атомні підводні човни, супутники-шпигуни і твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети.

У цьому плані також питання про можливість отримання Північною Кореєю технологічної допомоги від РІФ обмін на військову підтримку. Зокрема, згадуються технології для атомних підводних човнів і технології входу в атмосферу для міжконтинентальних балістичних ракет.

Крім того, південнокорейське Міністерство заявило, що Пхеньян, мабуть, намагається створити сприятливі умови для переговорів із Вашингтоном за допомогою жорсткої риторики і провокацій. Втім, Північна Корея поки не відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа про намір відновити взаємодію з лідером Кім Чен Ином.

Як раніше повідомлялося, Північна Корея вироблятиме дрони, розроблені спільно з Росією. БпЛА розроблятимуть в обмін на відправлення військ КНДР на війну проти України.

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