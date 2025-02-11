Польща знову підіймала винищувачі через обстріл України росіянами

Через масовану атаку Росії на Україну 11 лютого у Польщі були вжиті заходи, спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях. Зокрема, підіймалися винищувачі.

Про це пише Оперативне командування ЗС Польщі у мережі X.

"Згідно з чинним порядком, оперативний командувач РСЗ задіяв усі наявні у нього сили і засоби, чергові винищувальні пари зведені, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додають, що польські військові продовжують контролювати ситуацію. Сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Нагадаємо, в ніч проти 11 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування та безпілотниками. Росіяни випустили до 19 ракет і 124 БпЛА Shahed, а також дронів-імітаторів інших типів. ППО збила 55 дронів.

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