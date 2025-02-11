Польша снова поднимала истребители из-за обстрела Украины россиянами

Из-за массированной атаки России на Украину 11 февраля в Польше были приняты меры, направленные на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям. В частности, поднимались истребители.

Об этом пишет Оперативное командование ВС Польши в сети X.

"Согласно действующему порядку, оперативный командующий РСЗ задействовал все имеющиеся у него силы и средства, очередные истребительные пары сведены, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высшее состояние готовности", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что польские военные продолжают контролировать ситуацию. Силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

Напомним, ночью против 11 февраля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине. ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования и беспилотниками. Россияне выпустили до 19 ракет и 124 БпЛА Shahed, а также дронов-имитаторов других типов. ПВО сбило 55 дронов.

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