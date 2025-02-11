Окупанти вдарили по Полтавській області: що відомо

Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Сьогодні, 11 лютого, російська окупаційна армія атакувала Полтавську область. Через ворожий обстріл низка населених пунктів залишилася без газу.

Про це повідомили в пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

"Ворог вчергове атакував Полтавщину. Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися дев'ять населених пунктів Миргородського району", - повідомили в ОВА.

Зазначається, що влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Зауважимо, що на Полтавщині досі триває повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про пуски крилатих ракет в напрямку області.

Нагадаємо, зранку 11 л.того росіяни скинули КАБи на Запорізьку область. Три людини поранені внаслідок обстрілу.

Читайте також: