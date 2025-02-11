День ангела 11 лютого: кого та як вітати з іменинами

11 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 11 лютого

11 лютого 2025 року привітайте з іменинами Всеволода, Дмитра.

Всеволод — слов'янське походження, означає "володіє світом". В дитинстві спокійний, не вимагає уваги. В дорослому віці стає відповідальним, роботящим.

Дмитро — давньогрецьке ім'я, перекладається як "присвячений Деметрі". В дитинстві комунікабельний і практичний. В дорослому віці стає добродушним, має відмінне почуття гумору.

День ангела 11 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 11 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів і ведучи світлою дорогою. Бажаю радості, внутрішньої гармонії, міцного здоров’я та добробуту. Нехай у твоєму серці завжди панує віра, любов і натхнення!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник огортає тебе своїми крилами, оберігаючи від усього злого. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було багато тепла, щирих людей, гармонії та здійснених мрій. Нехай твоя душа буде сповнена світла й любові!

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В цей особливий день хочу побажати тобі миру в душі, радості в серці та впевненості у завтрашньому дні. Нехай твій ангел-охоронець допомагає тобі в усіх починаннях, надихає та оберігає. Хай у твоєму житті буде багато світлих моментів, щасливих подій і справжнього добробуту!

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З Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде якомога більше приємних сюрпризів, гарних людей і чудових подій. Бажаю, щоб твій ангел завжди тримав тебе за руку, ведучи до світла, добра і щастя. Міцного здоров’я, гармонії та внутрішнього спокою!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене радістю, теплом і затишком. Бажаю, щоб твій ангел завжди допомагав тобі в дорозі, оберігав від усіх негараздів та надихав на нові звершення. Нехай кожен день приносить тобі світло, любов і гармонію!

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