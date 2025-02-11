Удар по об'єктах енергетики: де застосовані екстрені відключення

Російська окупаційна армія завдала ударів по об'єктах енергетики та газової інфраструктури.

На Дніпропетровщині та Донеччині застосовані екстрені відключення.

Про це повідомляє ДТЕК.

"За командою "Укренерго" у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 11 лютого, російська окупаційна армія завдала ударів по об'єктах енергетики та газової інфраструктури.

В Україні застосовані аварійні відключення.

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