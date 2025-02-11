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Магнітна буря 11 лютого: яким буде вплив на організм

Магнітна буря 11 лютого: яким буде вплив на організм

Магнітна буря. / Фото: pixabay.com

Сьогодні буря трохи вщухне - до К-індексу 4.

Сьогодні, 11 лютого, геомагнітна активність стане дещо слабшою, ніж днем раніше. У вівторок фіксують середній рівень магнітної бурі. Індекс Kp становить 4 бали.

Про це повідомляє портал моніторингу сонячної активності meteoagent.

Зауважимо, що вчора була підвищена геомагнітна активність. Індекс Kp досягнув рівня 5. Втім, нині магнітна буря послабилася. Втім, вона здатна впливати на самопочуття людей. 

Магнітна буря 11 лютого. / ©
Магнітна буря 11 лютого.

Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

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