Що впливає на якість сну: приберіть це перед засинанням 

Сон впливає абсолютно на всі процеси в організмі. Ось як визначити якість сну в домашніх умовах та почати спати краще.

Якість сну залежить від багатьох факторів, і серед них важливу роль відіграє середовище, в якому ми спимо. Деякі речі у спальні можуть негативно впливати на наш сон, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо.

До кінця 1950-х років більшість людей вважало сон пасивною частиною повсякденного життя. Нині зрозуміло, що це не так. Мозок дуже активний під час сновидінь. Ба більше, він впливає на повсякденну життєдіяльність, а ще — на фізичний і психічний стан. Люди з недосиплянням часто бувають млявими, злими, імпульсивними, примхливими, невмотивованими та дратівливими.

Доросла здорова людина, якщо хоче й надалі бути здоровою, має спати вночі в середньому від 6,5 до 8,5 години. Засинання ж у нормі повинно наступати впродовж 3-10 хвилин. Найбільш оптимальним режимом є час відходу до сну о 22.00. Це пов’язано з початком наростання секреції мелатоніну. Підйом — о 6.00.

Які речі заважають сну

Смартфони, планшети, телевізори та інші електронні пристрої випромінюють синє світло, яке пригнічує вироблення мелатоніну – гормону, що регулює наш сон. Використання електронних пристроїв перед сном може призвести до труднощів із засинанням та погіршення якості сну.

Яскраве світло у спальні може заважати засинанню та знижувати якість сну. Найкраще використовувати м'яке, тепле освітлення, яке сприяє розслабленню. Темрява стимулює вироблення мелатоніну, тому важливо забезпечити темряву у спальні під час сну.

Температура у спальні також впливає на якість сну. Занадто висока або занадто низька температура може призвести до дискомфорту та порушення сну. Оптимальна температура для сну становить близько 18-20°C.

Шум може значно впливати на якість сну, навіть якщо ми не прокидаємося від нього. Постійний фоновий шум або раптові звуки можуть порушувати фази сну та знижувати його якість.

Неправильний матрац або подушки можуть призвести до дискомфорту, болю у спині та шиї, що негативно впливає на якість сну. Важливо вибирати матрац та подушки, які забезпечують правильну підтримку тіла та сприяють комфортному сну.

Не вживайте на ніч чай, каву, алкоголь. Дуже небажаним для нормального сну є вечірнє переїдання: воно посилює навантаження на печінку в процесі травлення і нівелює її заспокійливий вплив на мозок.

Якщо через подорож або життєві обставини ви тимчасово випали з графіка та ритуалів, повертайтеся до них і не картайте себе. Тривога перед сном зовсім не корисна. А якщо ви зауважили розлади свого сну, не намагайтеся перечекати їх, особливо якщо вони тривають більше кількох днів.

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